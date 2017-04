Zidane n'aime pas le risque

Victorieux hier soir lors de son quart de finale aller de Ligue des champions face au Bayern Munich, Zinedine Zidane a perdu quelques hommes dans la bataille. Trois joueurs cadres ont été légèrement touchés.

Hier soir même si les Merengues ont rapporté la victoire, ils ont perdu trois joueurs importants. Légèrement blessé, Ronaldo, Benzema et Casemiro devraient donc être laissés au repos ce week-end lors de la rencontre contre le Sporting Gijon.



CR7 souffre d'une petite douleur à la tête, Casemiro, blessé au genou et Bale était sorti à cause d'une gêne musculaire. Avec quelques jours de repos, les trois joueurs devraient être prêts pour la rencontre contre le Bayern Munich mardi soir.



GZ