Zidane en colère contre l'arbitrage

Alors que le Real Madrid s'est imposé (1-3) sur la pelouse du FC Barcelone en match aller de la Supercoupe d'Espagne, le coach du club de la capitale espagnole n'a pas aimé l'arbitrage du match.

"Comme d'habitude, je ne vais pas interférer dans le travail de l'arbitre. On a fait un bon match mais ce qui me gêne le plus, c'est l'expulsion de Cristiano. Sans doute qu'il n'y a pas penalty. Mais le carton jaune est un peu dur. Nous ne pouvons plus changer les choses maintenant. Nous serons prêts pour mercredi (match retour)".