Zidane contacte Mbappé pour le convaincre de signer au Real

Le Real Madrid a employé les grands moyens pour convaincre Mbappé de signer au club. D'après L'Équipe, Zidane a appelé le joueur pour lui assurer du temps de jeu et la vente d'un membre de la BBC.

C'est l'objectif principal du Real Madrid pendant l'été, faire signer l'attaquant de l'AS Monaco, le prodige du football français, Kylian Mbappé. Pour le convaincre, le club de la capitale espagnole a donc employé les grands moyens avec un contact direct en Zinedine Zidane et le joueur. Le but ? Convaincre le joueur de choisir le Real plutôt que City ou le PSG. Mais le joueur a la tête sur les épaules et avait prévenu qu'il privilégiera le projet sportif au financier.



C'est dans cette logique que Zidane a voulu le rassurer sur son temps de jeu au Real Madrid. Le club se prépare à se séparer d'un membre de la BBC, ce qui assure au joueur de Monaco, du temps de jeu pour la saison prochaine. Le départ serait celui de Gareth Bale dont la forme n'est pas au mieux. Auteur de nombreuses absences la saison passée le joueur pourrait rejoindre Manchester United dans les prochaines semaines. Une place qui se libère et qui pourrait permettre au jeune joueur de faire ses débuts avec le Real Madrid à seulement 18 ans.



Selon L'Equipe, le discours est bien passé car le père de Mbappé qui voulait voir son fils au PSG, est très enthousiaste actuellement au sujet du Real Madrid. Même ici, Zidane est puissant...!