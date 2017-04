Xavi - Messi, une histoire d'amour au Barça

L'ancien capitaine emblématique du FC Barcelone Xavi est revenu dans un entretien donné à la TV3, lors de l'émission "Fora de Série", sur la possible prolongation de contrat de Lionel Messi.

" Le Barça a besoin de Messi, mais Messi a aussi besoin du Barça. Ce serait une erreur historique de ne pas prolonger son contrat, je ne pourrais pas le croire. Leo Messi est le plus grand joueur de l'histoire, on s'en rendra encore plus compte quand il aura raccroché les crampons. Je suis convaincu qu'il prolongera parce que je le vois heureux et plus mature que jamais. Je ne le vois pas changer d'air mais il faut agir désormais pour éviter que ne se produise une telle erreur", a-t-il déclaré.