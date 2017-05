Vinicius Junior revient sur son transfert

Le jeune Brésilien de Flamengo a été transféré au Real Madrid pour 45 millions d'euros. Même s'il rejoindra le club Merengue dans quelques années, il revient sur son arrivée pour le moins inattendu.

"Mes agents, mes parents et Flamengo ont décidé tout. L'argent ? Je n'y pense pas maintenant. Ce qui compte pour moi, c'est de jouer et de donner de la joie aux fans du Flamengo. Je suis très satisfait des négociations, mais je n'ai pas la tête au Real Madrid, seulement Flamengo. Maintenant, je vais aller étape par étape et remporter des titres avec ce maillot. J'ai le temps de penser au Real Madrid", a déclaré Vinicius Jr, qui intégrera directement l'équipe première madrilène en juillet 2019.