Villarreal - Real Madrid en direct

Le Real Madrid se déplace à Villarreal (6e de Liga) dans une rencontre qui peut peser très lourd dans la course au titre. Après la défaite face à Valence cette semaine, et la victoire du Barca sur la pelouse de l'Atlético (1-2), le club madrilène doit impérativement s'imposer pour conserver la première place.







Bale ✅

Benzema ✅

Cristiano ✅



¡La ' BBC' reaparece en el once titular del Real Madrid en el Estadio de la Cerámica! #VillarrealRealMadrid pic.twitter.com/lw4Qn6984c — LaLiga (@LaLiga) 26 février 2017





Garder la tête de la Liga, ce sera l'objectif du match du Real qui se déplace ce soir sur la pelouse de Villarreal une équipe très difficile à jouer. Les hommes de Zinedine Zidane ne devront pas reproduire la même prestation que face à Valence cette semaine. Concernant son onze, Zinedine Zidane a entretenu le mystère sur la présence au coup d'envoi de la BBC. Le technicien français a confirmé qu'il n'avait que deux absents pour cette rencontre : Raphaël Varane et Danilo.



Pour Zidane, la journée de ce dimanche ne sera pas décisive pour le titre : "Honnêtement, il reste trop de matches. Je me souviens que l'année dernière, l'avance du Barça a rétréci sur la fin. Nous avons perdu une possibilité de creuser l'écart mercredi mais nous en avons une autre demain". Il ne faudra pas que cette avance rétrécisse sur la fin de saison pour le Real, qui ne compte pas beaucoup de point d'avance sur Séville le niveau deuxième de la Liga après sa victoire hier dans le derby face au Betis. Un match très important aussi pour Villarreal qui voudra confirmer sa bonne prestation de cette semaine en Ligue Europa et sa victoire face à la Roma, malgré l'élimination de cette compétition, le Real doit se méfier de cette équipe.