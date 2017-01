Valence s'impose à Villarreal

A la maison, Villarreal a subi la loi du FC Valence (0-2) dans un match comptant pour la 19e journée du championnat d'Espagne. Carlos Soler Barragan (35e) et Santi Mina (42e) ont marqué pour le club ché, qui signe une deuxième victoire de rang et s'éloigne de la zone dangereuse (15e, sept points d'avance sur le premier relégable). Pour sa part, le sous-marin jaune est stoppé dans sa spirale positive et pointe à la sixième position.