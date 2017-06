Une "pépite" du Real Madrid évoque sa situation

Martin Ødegaard (18 ans) n'arrive pas à confirmer son talent avec le Real Madrid, dans les colonnes du quotidien norvégien VG il a évoqué sa situation.

"Rester à Heerenveen ? Cela a toujours été le projet et j'ai une bonne opportunité de progresser et de jouer des matches là-bas. L'objectif a toujours été de jouer un maximum de matches. Je sens qu'Heerenveen a confiance en moi et veut me faire jouer. C'est la chose la plus importante. Je parle régulièrement avec le Real Madrid. Ils sont contents de ma situation ici à Heerenveen", a-t-il expliqué.