Un nouveau grand jour dans la vie de Zinedine Zidane

Dernière journée de Liga, ce dimanche (20h00), avec le dénouement de la course au titre entre le Real Madrid et le FC Barcelone. Un match nul sur le terrain de Malaga peut permettre aux hommes de Zinedine Zidane de remporter le championnat. Une défaite n'est pas autorisée, le FC Barcelone veut garder un petit espoir face à Eibar.

Le Real Madrid veut remporter son 33e titre de champion face à l'ennemi, "nous ne sommes pas encore champions, nous devons continuer jusqu'à la dernière minute du dernier match. On ne va pas se relâcher. Finir le travail, c'est la chose la plus difficile à faire donc on va rester concentrés", a indiqué Zidane en conférence de presse. "ZZ" veut réaliser le doublé avec son club, Liga-Ligue des champions, une première depuis la saison 1958, une victoire en Liga peut permettre aussi à l'ancien international français de montrer qu'il est capable de diriger une grande équipe avec des stars.



Ramener le trophée du championnat dans la capitale espagnole serait une première depuis 2012, à ce moment-là, c'était un certain José Mourinho qui avait réalisé une saison exceptionnelle avec le Real. Face à Malaga, Ronaldo et ses coéquipiers doivent prendre au moins un point pour s'assurer le titre. Un petit point qui sera normalement facile à conquérir face aux hommes de Michel, ancienne gloire du Real, qui affirme qu'il ne laissera pas le match au Real mais depuis plusieurs jours, les quotidiens catalans affirment le contraire.



Une donnée importante aussi pour le club andalou, le bonus de 600 000 euros octroyé par la Liga si le club finit 11e du championnat. Une place que souhaite aussi atteindre Valence et Vigo. Le Real n'a donc pas le droit à l'erreur face à Malaga, un point pour marquer l'histoire et devenir pour la 33e fois, Roi d'Espagne pendant une année.





Pour le Barça, une saison à oublier



Sauf retournement de situation, le Real va devenir champion d'Espagne, dimanche soir. Le FC Barcelone va donc terminer deuxième après une saison très difficile, le Barça pensait que le titre pouvait être encore atteignable à plusieurs journées de la fin. Mais le Real ne lâche rien, le club catalan devra très vite tourner la page de cette saison. L'objectif sera surtout de ne pas terminer avec une saison blanche et d'aller chercher la Coupe du Roi, fin mai.



Une saison qui s'achève comme l'ère Luis Enrique au Barça. L'entraîneur va quitter le club avec des regrets. Son probable successeur, Valverde, aura la lourde tâche de partir à la conquête du titre la saison prochaine. Mais avant cette étape, le club va connaître un mercato estival très agité, avec plusieurs départs mais aussi des arrivées pour venir renouveler l'effectif.