Un Français veut marquer l'histoire du Barça

Lucas Digne, le latéral français du FC Barcelone, a indiqué au Mundo Deportivo qu'il veut marquer l'histoire du FC Barcelone dans les années qui arrivent.





"Bien sûr que je reste ici. Je n'ai qu'un objectif, c'est de rester au club dans les années à venir. Il n'y a aucune autre discussion en cours. J'ai entendu des rumeurs au sujet de mon départ, ce sont des fausses histoires. Je me réjouis de revenir après les vacances pour commencer la nouvelle saison. Je veux me battre et travailler dur pour jouer plus et laisser mon empreinte ici. Je veux faire partie de l'avenir de ce club, gagner de nombreux trophées que les fans méritent."