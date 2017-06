Un deuxième Hernandez pour le Real Madrid ?

Alors que son frère Theo va rejoindre dans les prochains jours le Real, Lucas pourrait lui aussi prendre le même chemin selon les informations de Marca. La Casa Blanca est très intéressée par le joueur pour remplacer Pepe en défense centrale.

Deux frères Hernandez au Real Madrid ? C'est une rumeur qui peut devenir réelle dans les prochains jours. Alors que Theo va s'engager pour 26 millions d'euros avec le Real dès l'ouverture du mercato le 01 juillet en Espagne, son frère pourrait le rejoindre très rapidement. En effet, d'après les informations de Marca, Lucas est pisté par le Real Madrid pour venir remplacer Pepe dans l'effectif de la Casa Blanca.



Le club champion d'Espagne, ne compte pas trop sur le jeune Vallejo pour venir prendre une place de remplaçant en défense et souhaite donc recruter un joueur pour la saison prochaine. Seul problème c'est que Lucas Hernandez appartient à l'Atletico Madrid et le club rival ne va pas laisser le Real lui prendre deux joueurs pendant le même mercato. De plus, les colchoneros ont prolongé il y a quelques jours, le défenseur jusqu'en 2022 avec une clause libératoire fixée à 55 M€. Dans ce dossier plusieurs clubs sont présents comme Manchester City et plusieurs autres clubs en Angleterre.



Si ce dossier n'arrive pas à une conclusion rapide, le Real Madrid piste aussi un autre défenseur très important, Marquinhos. Pour le moment, le PSG n'est pas vendeur et ce dossier s'annonce aussi compliqué pour le Real, le défenseur a affirmé : "j'ai un contrat jusqu'en 2019 et on discute pour le prolonger. On attend que le nouveau directeur sportif Antero Henrique soit installé pour aller plus loin dans les négociations. Mais je suis tranquille, j'ai manifesté ma volonté de rester au PSG, j'y suis heureux." La défense centrale du Real sera le gros chantier pour Zidane pendant le mercato...NP