Un clasico Real - Barça pour Dembélé

Alors que son départ de Dortmund ne fait plus aucun doute, Dembélé attire les convoitises en Espagne. Le Barça qui fait la course en tête dans ce dossier voit arriver un concurrent très sérieux...le Real Madrid.

Alors que Dembélé est actuellement suspendu par son club de Dortmund pour une non participation à l'entraînement. Le jeune international français attire les regards des grands clubs en Europe. Le Barça qui était en tête dans ce dossier voit la concurrence grandir avec l'arrivée de son pire ennemi dans les négociations...le Real Madrid.



Dortmund veut 150 millions d'euros pour lâcher sa pépite seulement une petite année après son arrivée en Allemagne. Deux clubs sont prêts à mettre cette somme pour ce joueur, le Real et le Barça.



Mais le Real a un problème, il va devoir dégraisser pour acheter avant la fin du mercato. D'après les informations de l'Equipe, le Real Madrid veut absolument recruter le joueur et profiter de la mauvaise période du Barça sur le marché des transferts pour conclure le contrat. Mais un gros problème existe pour le Real, aucune place de libre pour Dembélé à la pointe de l'attaque, la BBC va rester et le banc est déjà plein. C'est la seule bonne nouvelle pour le Barça qui peut donc prendre son temps pour recruter le joueur...sauf si le Real arrive à vendre un élément avant la fin août.