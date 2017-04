Un clasico "inoubliable'' pour Luis Enrique

Quelques minutes après le Clasico, Luis Enrique savourait encore en conférence de presse ce but inscrit par Lionel Messi dans les derniers instants pour offrir la victoire au Barça (2-3). Et c'est encore plus beau quand on sait qu'il s'agit du 500e but de la carrière du prodige catalan : ''Vous imaginez, inscrire ce but ici, au Bernabeu. Leo n'oubliera jamais'', insistait Enrique devant la presse, comme pour mieux remuer le couteau dans la plaie madrilène.



Clasico - Enrique : ''Inoubliable'' par Omnisport-fr