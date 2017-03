Un cadre du FC Barcelone vers une prolongation ?

Andres Iniesta et le FC Barcelone devraient prochainement trouver un accord pour le prolongement du bail pour le milieu de terrain.

Selon la presse espagnole et le quotidien Marca, le Barça et Andres Iniesta devraient prochainement trouver un accord pour le prolongement du bail pour le milieu de terrain. Le média annonce que cette annonce devrait intervenir le 30 juin. Un prolongement de deux saisons plus une en option. Avec une négociation sur la reconversion du joueur pour devenir cadre au sein de la Masia, le centre de formation du FC Barcelone.



