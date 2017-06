Umtiti veut Dembélé au Barça

Hier, le FC Barcelone est revenu à la charge pour Ousmane Dembélé, le joueur de Dortmund. Samuel Umtiti, n'a pas manqué de faire la publicité du Barça....

"Avec Ousmane, on se charrie beaucoup et je sais que le club est intéressé par son profil. Maintenant, il faut que toutes les parties arrivent à s'entendre, mais Ousmane pourrait nous faire un bien fou avec toutes ses qualités. S'il vient, je l'accueillerais les bras ouverts. S'il veut, je le prendrai chez moi, il dormira à la maison et je prendrai soin de lui !", a déclaré Samuel Umtiti au journal L'Équipe.