Umtiti, le porte-bonheur du FC Barcelone

Le FC Barcelone se déplace sur la pelouse de Malaga samedi soir (20h45) pour le compte de la 31e journée de Liga. En défense, Samuel Umtiti sera normalement présent, lui qui réalise une saison parfaite pour sa première année avec le Barça. L'ancien de l'OL est même devenu un titulaire indiscutable de l'équipe.

C'est le taulier du Barça en défense ! Samuel Umtiti rayonne avec le FC Barcelone depuis son arrivée. Il a connu une adaptation très rapide dans sa nouvelle équipe au point de devenir un titulaire incontournable de la team de Luis Enrique. L'ancien de l'OL s'est donc fait une place de choix dans l'un des meilleurs clubs du monde, mais aussi en équipe de France. Le Français a franchi un cap cette saison et veut maintenant réussir le triplé avec son équipes (C1 - Liga - Coupe d'Espagne).



Umtiti = Victoire

C'est le deuxième défenseur central le plus utilisé après Gerard Piqué, un chiffre qui montre son importance au sein du groupe. Mais une statistique est répétée dans l'ensemble des quotidiens en Espagne, Barcelone n'a pas perdu une seule rencontre de championnat avec Samuel Umtiti sur le terrain, c'est-à-dire 54 points pris sur 54 possibles. Une petite phrase qui lui donne le surnom de "porte-bonheur" du FC Barcelone. Umtiti était absent pour les trois défaites concédées cette saison en Liga contre Alaves (1-2), le Celta Vigo (3-4) et le Deportivo La Corogne (1-2).



Lorsqu'il est arrivé en Catalogne, c'était pour compléter le duo Piqué-Mascherano. Mais après quelques matchs, il s'est frayé son petit chemin pour devenir le boss de la défense et le chouchou du public. L'international français est surtout en train de montrer qu'il va devenir le prochain grand patron du Barça et de l'équipe de France. Face à Malaga, la défaite est interdite pour "Sam" et ses coéquipiers s'ils veulent garder l'espoir de devenir champion d'Espagne en mai prochain.



NICOLAS PELLETIER