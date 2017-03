Umtiti: " Il fallait s'imposer pour croire encore au titre "

Le FC Barcelone s'est imposé hier soir contre le FC Valence en championnat. Le club de Messi reste tout proche du Real Madrid et conserve toutes ses chances pour la victoire finale en championnat. Après le match, Samuel Umtiti est revenu sur la course en championnat. Et l'ancien lyonnais reste positif.

Même si les Blaugrana sont relégués à deux points du Real Madrid, avec un match en plus, le défenseur central tricolore croit encore au sacre de son équipe. " C'était important de s'imposer après avoir perdu le dernier match. J'espère rester invaincu jusqu'à la fin de la saison. En 3-4-3, nous prenons plus de risques et nous nous retrouvons souvent en situation de un-contre-un derrière. Mais le plus important était de s'imposer pour continuer à croire au titre en Liga".