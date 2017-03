Umtiti devient le taulier du Barça

C'est simple quand Umtiti est sur la pelouse en Liga, le Barça ne perd pas un match. "Big Sam" qui était annoncé remplaçant en début de saison est devenu un leader indiscutable du FC Barcelone.

"Pour une première saison, tout se passe bien. S'adapter devient facile quand tu joues avec des joueurs de ce niveau. Il y a des exigences plus importantes, mais je fais les efforts. Apparemment, le travail paie. J'ai toujours le sourire à Barcelone. C'était un rêve de jouer ici et j'espère que ça va continuer."



16 rencontres en championnat avec Umtiti, que des victoires. Les Catalans ont disputé 11 matchs sans Umtiti pour 2 victoires, 6 nuls et 3 défaites, comme hier pour la défaite face à La Corogne.



