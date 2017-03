Sur son site internet, le FC Barcelone indique que le milieu de terrain turc sera éloigné des pelouses pendant trois semaines. Il loupera notamment le quart de finale aller de la Ligue des Champions contre la Juventus Turin.



