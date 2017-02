Triplé pour Gameiro, victoire pour l'Atlético

À l'occasion de la 23e journée du championnat espagnol, l'Atletico Madrid s'est imposé 4-1, sur le terrain du Sporting Gijón. Si Yannick Carrasco a inscrit le premier but (46e) et que Sergio Alvarez a égalisé (49e), le grand bonhomme de la rencontre s'est appelé Kévin Gameiro. Rentré à la 62e minute, l'attaquant français s'est offert un triplé (80e, 81e et 85e).