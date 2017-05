Très moyen à Las Palmas, Jesé ne veut pas se remettre en question

C'est peut-être le plus gros flop du PSG depuis l'arrivée de QSI au sein du club de la capitale. Jesé, prêté par le PSG à Las Palmas évoque sa frustration avec sa nouvelle équipe dans une interview.

"Quand je regardais l'équipe à la télé, l'équipe avait de l'ambition. Les choses ont fini par changer. Quand je suis arrivé, l'équipe n'était plus au niveau physique que l'on voyait avant. Ça peut aussi être psychologique. Avant je voyais une équipe qui avait le ballon, qui faisait mal", a déclaré, le joueur prêté par le PSG à la télé canarie.



"Je n'ai pas eu de chance face au but. Je suis arrivé en mauvaise forme, je n'avais pas joué depuis deux mois et demi. La compétition, c'est un autre rythme. Je ne regrette pas d'être venu. Je suis un joueur du PSG et je ne sais pas ce qui va se passer."