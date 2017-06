Trejo retourne au Rayo Vallecano, Marseille et Nice peuvent ranger le dossier

Sur son compte Instagram, Oscar Trejo a annoncé qu'il quittait Toulouse pour retourner au Rayo Vallecano. "Je peux dire aujourd'hui, avec une grande fierté, que le football et la vie me font retourner au même endroit, où j'ai été si heureux avec le Rayo", a-t-il publié.



Le joueur était convoité par l'OM et l'OGC Nice :

