Theo Hernandez accusé d’agression sexuelle à Marbella

D'après les médias espagnols, une jeune femme de 20 ans vient d'accuser Theo Hernandez d’agression sexuelle à Marbella en Andalousie, où le joueur était en vacances.

Selon El Mundo et Marca, la jeune fille se présente comme une bonne amie du footballeur et l'aurait accompagné jusqu'à sa voiture vers la discothèque "Oliva Valère" et l'a embrassé sur la banquette arrière. Le joueur aurait voulu aller plus loin mais elle aurait refusé, ce qui a énervé le jeune homme. Il a alors poussé la fille en dehors du véhicule et elle se serait blessée au genou. Selon Marca, les policiers ont relevé des "contradictions" dans la version de la jeune fille.