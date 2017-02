Suivez Valence - Real Madrid

LIVE. Le Real Madrid se déplace sur la pelouse de Valence, pour un match en retard de la 16ème journée de Liga. Un match qui peut permettre aux hommes de Zinedine Zidane de prendre 4 points d’avance sur le FC Barcelone. Un avantage énorme pour la conquête du titre à l’approche de la fin de saison.







James entra en la alineación de Zidane, mientras que Voro repite once, excepto Gayá y Cancelo en los laterales.#ValenciaRealMadrid pic.twitter.com/VPdGlapPX6 — La Liga (@LaLiga) 22 février 2017





Actuellement, le Real Madrid, est leader avec 52 points et ne compte qu'une petite longueur d'avance sur le FC Barcelone (2e, 51 pts). Deux matchs en retard importants pour le Real Madrid, ce soir à Valence puis celui de Vigo (date à fixer) pour permettre au club de la capitale de prendre 7 longueurs d'avance en tête du championnat, un avantage énorme pour la fin de saison. "On est en février, mars arrive bientôt, c'est la fin (de la saison). Tout se joue maintenant " a affirmé Zinedine Zidane en conférence de presse d'avant match. Une rencontre qui peut venir porter un coup sur la tête du Barça pour le titre final. Pour ce match, Sergio Ramos est de retour dans le groupe alors que Pepe, lui, n'a pas été retenu. Titulaire à seulement neuf reprises en Liga, Pepe connaît une saison délicate avec le Real. En fin de contrat en juin, le Portugais ne semble plus faire partie des choix de Zidane pour le sprint final.





Valence veut prendre de l'air avec la zone rouge



Après trois matchs sans succès, Valence a enfin gagné ce week-end face à l'Athletic (2-0). Menés par la recrue Fabian Orellana, les Chés ont dominé leur adversaire réduit à dix en deuxième période. Un match assez satisfaisant qui permet à Valence de prend un peu d'air en bas du classement, quinzième avec quatre points d'avance sur le seizième. Ce soir face au Real, un bon résultat peut permettre de lancer une petite série dans une saison très mauvaise pour ce club habitué à jouer les places européennes.



La composition probable du Real :



Real Madrid : Navas – Carvajal, Varane, Ramos, Marcelo – Modric, Casemiro, Kroos – Bale, Benzema, Ronaldo



NICOLAS PELLETIER