Suivez La Corogne - Atletico Madrid

L'Atletico Madrid se déplace ce soir sur le terrain du Deportivo la Corogne pour clore la 25ème journée de Liga. Les hommes de Diego Simeone devront ramener les trois points de leur déplacement. Coup d’envoi à 20 h 45.





liga



L'Atletico a certainement dit adieu au titre en concédant une nouvelle défaite à domicile, 2-1 face au Barça. Une défaite qui place les Colchoneros à 12 points du leader, le Real Madrid. Actuellement 5ème de la Liga avec 45 points, ils devront prendre ce match très au sérieux et se méfier d'une formation en grande difficulté qui reste sur 4 défaites en championnat. La Corogne est à égalité de points avec le 18ème, Grenade. Pour l'Atletico, il faut réagir mais aussi rebondir après la désillusion de cette semaine. Une réaction attendue qui devra se faire sans Juanfran et la petite pépite, Saul Niguez. Sauf surprise, les Madrilènes devront pouvoir aligner leur duo d'attaque français, Griezmann – Gameiro afin de ramener les trois points et se rapprocher du podium.



Grégory Zerbone