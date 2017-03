Suivez FC Séville - Athletic Bilbao

La 25ème journée de Liga se poursuit ce soir avec la réception de l’Atletic Bilbao pour les petits Frenchies du FC Séville. Un match à gagner pour rester au contact des deux ogres du championnat, le Real Madrid et le FC Barcelone. Coup d’envoi à 21 h 30.









Une victoire, c'est l'objectif principal du club andalou ce soir. Avec la venue de Bilbao, les Sévillans devront être appliqués et prendre le match par le bon bout face à une équipe basque qui reste sur une élimination en Europa League face aux chypriotes de l'Apoel Nicosie, il y a une semaine. Actuellement 8ème du classement avec 38 unités, le club du Français Aymeric Laporte devrait se déplacer avec l'envie de réaliser un coup sur la pelouse de Sanchez-Pizjuan.



Côté français, le milieu de terrain Steven N'Zonzi suspendu et le défenseur central, Clément Lenglet devraient manquer à l'appel. Pour les Basques, sauf surprise, Aymeric Laporte ne devrait pas fouler la pelouse pour cause de blessure.







Grégory Zerbone