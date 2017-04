Suivez Barça - Osasuna

Le FC Barcelone reçoit Osasuna pour un match important de la 34e journée de Liga. Un match pas très compliqué face au dernier du championnat comparé à celui du Real Madrid quelques heures plus tard sur la pelouse du Deportivo.





C'est un FC Barcelone avec le plein de confiance qui affrontera ce soir Osasuna au Camp Nou pour la 34e journée de Liga. Après la victoire in extremis dans le Classico (2-3) dimanche grâce à un but de Messi à la 92e, les Catalans veulent garder la première place de la Liga avec une différence de but particulière meilleure que celle du Real Madrid.



Les Blaugrana ont donc l'occasion de prendre un sérieux avantage et mettre la pression sur les épaules des joueurs de Zinedine Zidane qui effectueront un déplacement compliqué sur la pelouse du Deportivo La Corogne. Face à la lanterne rouge, ils voudront conserver cette place et réaliser la meilleure affaire de la saison, peut-être un tournant.



Osasuna compte actuellement 9 points de retard sur le premier non relégable, un résultat ce soir au Camp Nou serait presque le début d'une deuxième vie pour le dernier de la Liga. Après avoir laissé échapper la victoire face à Gijon (2-2) ce week-end, il faudra se ressaisir. Osasuna compte 11 défaites en 16 déplacements (2 succès, 3 nuls), la tâche s'annonce donc très difficile.