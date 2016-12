Simeone pense à l'après-2018

L'Argentin Diego Simeone assure qu'il pourrait continuer à entraîner l'Atletico Madrid au delà de 2018, une fois son contrat actuel achevé. "Comme entraîneur, il sera difficile de trouver une meilleure équipe que l'Atlético à l'avenir, reconnaît le technicien de 46 ans. Alors, pourquoi ne pas rester lié à un lieu que j'aime, où je suis bien, où on est exigeant envers moi", a-t-il ajouté dans une interview au quotidien sportif espagnol Marca.



L'ex-milieu international avait rejoint l'Atlético en 2011 et remporté le championnat d'Espagne en 2014. En mars 2015, il avait prolongé avec les Colchoneros jusqu'en juin 2020. Mais en septembre dernier, il a annoncé avoir écourté de deux ans son contrat. Après la défaite en finale de la Ligue des Champions face au Real Madrid en mai 2016, il avait évoqué un possible départ.