Simeone ne regrette pas le duo Griezmann - Gameiro

Diego Simeone, l'actuel entraîneur l'Atlético Madrid est en train de réaliser une belle saison grâce notamment à son duo Français Griezmann - Gameiro. Deux joueurs qu'il n'a pas manqué de féliciter.

Interrogé lors d'un entretien accordé au quotidien Madrilène AS, Diego Simeone a indiqué qu'il était fier de ces deux tricolores: " Les grands joueurs veulent jouer la Ligue des champions et aller jusqu'au bout. Griezmann est un grand joueur. Jamais je ne me permettrais d'exiger qu'il reste. Je ne l'ai pas fait avec (Diego) Costa et avec Falcao. C'est le chemin idéal que j'imaginais pour lui, a assuré Simeone. Il a marqué 14 buts. Et j'espère qu'il en marquera beaucoup d'autres. Je pense qu'il est aussi bon devant le but que dans le jeu. Il a fait 15 passes décisives. Il nous donne de la vitesse, il garde le ballon, il se démarque bien, c'est celui qui s'associe le mieux à Griezmann".