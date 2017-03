Séville en échec à Alaves

Le FC Séville n'a pas réussi à s'imposer sur le terrain du Deportivo Alavés (1-1), lundi soir en conclusion de la 26e journée de Liga. Malgré l'ouverture du score de Wissam Ben Yedder (23e), le club sévillan s'est fait rejoindre sur un but d'Aleksandar Katai (75e). Au classement, l'équipe de Jorge Sampaoli est troisième avec 56 points, à quatre longueurs du FC Barcelone et trois unités du Real Madrid.





Une rencontre à prendre très au sérieux pour le FC Séville, ce soir face à la très bonne équipe du Deportivo Alavés, onzième de la Liga. Une mission très simple, la victoire, obligatoire pour garder un petit espoir d'être champion en fin de saison. La mission sera compliquée, une défaite au stade Mendizorroza et le titre sera une saison de plus, entre les mains du Barça ou du Real.

Les Andalous veulent arbitrer ce duel de choc, et même essayer de jouer un mauvais tour. Un FC Séville en pleine forme depuis début 2017, l'équipe a signé une 5e victoire d'affilée en dominant l'Athletic Bilbao jeudi (1-0) et presque assurée de disputer la Ligue des Champions la saison prochaine.



Aucun complexe pour les hommes de Jorge Sampaoli qui devront confirmer la bonne forme du club à l'extérieur, deuxième meilleure équipe, derrière le Barça. (7 victoires, 3 nuls, 3 défaites). Face à une équipe d'Alavés qui ne remporte qu'un quart de ses matchs à domicile (3 succès, 6 nuls, 3 défaites), il ne faudra pas se louper. Avant d'aborder un mois de Mars et d'Avril, avec des matchs très compliqués, déplacement à l'Atlético Madrid et au FC Barcelone.



Alavés : Pacheco, Femenía, Laguardia, Feddal, Theo, Marcos Llorente, Manu García, Ibai, Toquero ou Romero, Camarasa et Deyverson.



Séville : Sergio Rico, Mercado, Rami, Pareja, Mariano, N'Zonzi, Iborra, Escudero, Vitolo ou Sarabia, Franco Vázquez et Jovetic



Arbitre: Daniel Jesús Trujillo Suárez



NICOLAS PELLETIER