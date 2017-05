Sampaoli autorise Trémoulinas à partir

C'est officiel Benoît Trémoulinas quitte le FC Séville. Le latéral gauche a expliqué via un communiqué sa décision de partir.

"Cette troisième année au club a été difficile à cause de ma blessure au genou, mais je n'oublierai jamais mes deux premières saisons avec nos deux titres de Ligue Europa. J'ai découvert ici à Séville une ville exceptionnelle avec un stade et des fans incroyables. Séville est d'une grande simplicité et générosité. Je tiens à remercier le club, tous les gens qui travaillent ici et qui m'ont toujours soutenu dans les bons et les mauvais moments. Le personnel médical et les entraîneurs aussi".