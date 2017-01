Ryan Babel retourne en Turquie

L'attaquant international néerlandais Ryan Babel, qui évoluait en Espagne au Deportivo La Corogne, a été transféré au Besiktas jusqu'à l'été 2019. En moins de quatre mois, il aura inscrit quatre buts en 11 matches de Liga. Le joueur de 30 ans (42 sélections) s'est engagé pour deux ans et demi contre un salaire de 2,1 millions d'euros par an.



L'ancien joueur de l'Ajax Amsterdam et de Liverpool, était venu se relancer cet été au Deportivo après une première expérience en Turquie (à l'Erstligisten Kasimpasa) suivie d'une autre à Al-Ain, aux Emirats Arabes Unis.