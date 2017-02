Roy Keane : "Il a été en contact avec United"

La légende du club anglais de Manchester United, Roy Keane, a affirmé que Antoine Griezmann avait été en contact avec le club dans des propos rapportés par RMC.

"On pourra toujours dire que la défense de Leverkusen était très pauvre et que c'était ouvert, mais on a vu les qualités de finition d'un grand joueur. Il est fantastique. Je suis impressionné par son niveau depuis deux ans. Il marque régulièrement, lors des gros matches, au niveau international et aussi lors des grandes soirées de Ligue des champions. Il a été en contact avec United. Quel joueur il ferait à Manchester", a affirmé Roy Keane à RMC.