Ronaldo une tentative de départ crédible ?

Bouleversé par les poursuites du fisc pour fraude fiscale, Cristiano Ronaldo aurait décidé de quitter l'Espagne, affirme ce matin le quotidien sportif A Bola.

C'est le quotidien sportif A Bola qui annonce dans son édition du jour que la star du Real Madrid veut quitter l'Espagne et cherche actuellement un nouveau club pour rebondir lors de la saison prochaine. D'après le journal et alors que CR7 est accusé d'avoir dissimulé 14,7 millions d'euros au fisc espagnol entre 2011 et 2014, Ronaldo est "totalement indigné" par les accusations. Le journal va même plus loin et annonce que la décision de Ronaldo est "irréversible". Reste à savoir si le joueur pourra quitter le plus grand club du monde et qu'un autre club est disposé à payer sa clause libératoire. Plusieurs médias affirment aussi que c'est une manière pour le joueur d'accélérer sa prolongation de contrat avec le club.



D'après les dernières informations du quotidien sportif Marca, Ronaldo est actuellement dans le doute sur son avenir au sein du club de la capitale espagnole. MARCA est donc en mesure d'affirmer que l'inconfort du Ballon d'Or actuel est vrai et le joueur veut prendre des mesures drastiques contre ce qu'il considère comme un mauvais traitement de la justice en Espagne. Mais la question se pose maintenant, Ronado peut-il quitter le Real pendant ce mercato ?