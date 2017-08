Ronaldo pousse un coup de gueule après sa suspension

Cristiano Ronaldo a poussé un coup de geueule sur son compte Instagram ce mercredi après l'annonce d'une suspension pour 5 matchs de championnat et de Super Coupe d'Espagne.

"C'est impossible d'être calme dans cette situation. 5 matches ! Ça me semble exagéré et ridicule. Ça s'appelle de la persécution. Merci à mes coéquipiers et aux supporters du soutien," a ainsi indiqué le joueur sur son compte Instagram.