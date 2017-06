Ronaldo ne veut plus quitter le Real

D'après le quotidien AS, Ronaldo aurait été rassuré par les propos du président du Real Madrid et ne serait plus dans l'optique d'un départ pendant le mercato. Même si le doute est encore présent dans les têtes des supporters du Real Madrid mais cette information va aussi dans le sens que la menace de quitter le Real Madrid n'était qu'une menace de CR7 pour obtenir une prolongation de contrat. Après la Coupe des Confédération, le joueur s'exprimera sur la suite de sa carrière.