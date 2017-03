Ronaldo gagne nettement plus que Messi

Cristiano Ronaldo est le joueur le mieux payé au monde. L'information paraîtra dans France football ce mardi. Ce classement prend en compte les salaires, revenus publicitaires et primes sur la saison 2016-2017. Le champion d'Europe est même bien devant les autres.

Cristiano Ronaldo est le joueur le plus bankable de la planète. Il touche 87, 5 millions d'euros.



Classement joueurs les mieux payés:

1- C. Ronaldo (87, 5 millions)

2- L. Messi (76, 5 millions)

3- G. Bale (41 millions)

4- E. Lavezzi (28, 5 millions)



En France Thiago Silva, Falcao et Di Maria sont leaders.



Côté entraineur, c'est José Mourinho en tête avec près de 28 millions d'euros.



GZ