Ronaldo dit non à 100 millions !

D'après le super agent Jorge Mendes, Cristiano Ronaldo a refusé une offre de 100 millions d'euros par an venant d'un club chinois. On n'est pas obligé de le croire...

Sacré Jorge Mendes. Le super agent portugais parle peu, ou alors en période de marché des transferts. Il affirme que son protégé a refusé une offre hallucinante de près de 300 millions d'euros d'un club chinois dans un entretien accordé à Sky Sports Italia. "En Chine, ils ont proposé une offre de 300 millions d'euros au Real Madrid et plus de 100 millions d'euros par an pour le joueur. Mais l'argent ne fait pas tout. Le Real Madrid, c'est sa vie, Cristiano est content au Real et il lui est impossible d'aller en Chine", a déclaré Mendes. L'agent ne précise ni l'identité du club en question, ni quand cette offre a été formulée.



«CR7», vainqueur de la Ligue des champions cette saison avec le Real et de l'Euro 2016 avec le Portugal en juillet, a prolongé en novembre son contrat avec le Real Madrid jusqu'en 2021 avec un salaire 23 millions d'euros par an. Il aura 36 ans à cette échéance. Jorge Mendes cherche-t-il un moyen de renégocier encore une fois le contrat de son poulain avec le club madrilène ?