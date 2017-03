Riyad Mahrez le nouveau coup du FC Barcelone ?

C'est aujourd'hui Riyad Mahrez qui alimente notre chronique mercato. Le milieu de terrain de Leicester intéresse, comme l'été dernier, le FC Barcelone. Avantage cet année, Leicester est en difficulté et l'Algérien est en instance de départ du club anglais, le Barça pourrait en profiter.

Son nom intéresse les grands clubs en Europe et l'été prochain sera certainement le moment du départ pour Riyad Mahrez. Le milieu de terrain de Leicester intéresse très sérieusement le FC Barcelone qui cherche absolument un joueur polyvalent pour venir épauler la "MSN". L'Algérien correspond parfaitement à ce critère de recherche et son style de jeu se rapproche très fortement de celui du Barça. Le quotidien Sport affirme même dans son édition du jour, que l'international algérien souhaite vraiment venir en Catalogne et qu'un accord pourrait être dans les prochaines semaines avec le club anglais pour un transfert d'un montant entre 35 à 40 M€.



La différence avec le dernier mercato estival, Leicester est en grande difficulté dans le championnat anglais et il faudra vendre et renouveler l'effectif en profondeur pour amener de la fraîcheur et de la nouveauté lors de la prochaine saison. Le départ de Claudio Ranieri du club en février dernier est aussi un facteur important dans le choix de vouloir quitter le club pour Riyad Mahrez. Il soutenait son coach, très attaché à lui, son départ laisse un grand vide pour lui dans le vestiaire des Foxes. D'après les médias anglais, un seul élément sera important dans le choix de Mahrez pour rejoindre le Barça, la nomination du nouvel entraîneur en juin prochain.



Sa saison avec Leicester City en Premier League :

26 matchs

5 buts

2 passes décisives





NICOLAS PELLETIER