Révélations troublantes sur Cristiano Ronaldo

D'après des documents dévoilés par « Football Leaks » et publiés par l'hebdomadaire allemand Der Spiegel, Cristiano Ronaldo aurait payé 375.000 dollars à une femme établie aux Etats-Unis. Celle-ci l'accusait de l'avoir violée en 2009. Dans l'accord dévoilé, la femme s'engage à rester silencieuse sur les faits qui se seraient produits dans un hôtel de Las Vegas. Contacté par le Spiegel, l'attaquant portugais Ronaldo a répondu par l'intermédiaire de son avocat qu'il rejetait "avec la plus grande force" ces accusations et qu'il se laissait le droit de porter plainte.