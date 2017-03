Real-Barça: la billetterie en surchauffe

Le Real Madrid et le FC Barcelone s'affronteront cet été à Miami, le 29 juillet dans le cadre de l'International Champions Cup. Depuis 1982, le Real et le Barça ne s'étaient plus affrontés hors du territoire espagnol. Un événement donc. C'est ce que pensent les organisateurs. Et des petits malins.



Pour accéder au Hard Rock Stadium, habituel antre des Miami Dolphins (NFL), des sites ont déjà commencé à vendre les précieux sésames (alors que la billetterie n'a pas été officiellement ouverte). Sur le site de StubHub, une plateforme d'achat et de vente de billets en ligne, des tickets pour ce match sont proposés pour la coquette somme de 20.000 dollars (environ 19.000 euros) ! Pourtant, la proposition indécente l'est à peine plus que le prix officiel : à partir de 150 dollars la place. Pas mal pour un match amical.