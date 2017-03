Raul peut-il devenir dirigeant du FC Barcelone

Même s'il a effectué quasiment toute sa carrière de joueur au Real Madrid, Raul n'exclut pas d'occuper un jour un poste au sein de la direction du FC Barcelone.



"Bosser pour le Barça ? On ne sait jamais ce qui peut arriver dans le foot. Je peux reconnaître que le Barça a très bien travaillé ces dernières années. Et cela ne remet pas en cause mon "madridisme", a expliqué l'ancien joueur du Real Madrid lors d'un entretien au quotidien Sport.