Quel est le rôle de Messi dans le départ de Luis Enrique ?

Selon certains témoignages recueillis par L'Équipe, le départ de Luis Enrique, à la fin de la saison, ne peinera pas Lionel Messi. Ce dernier ne lui parlerait plus. Le quotidien révèle que l'Argentin boude son coach depuis un but refusé à l'entraînement par son entraîneur, en 2015, et pour lequel il avait séché une séance. Il n'aurait également pas apprécié une réduction de ses congés, un peu plus tard dans la saison. Il ferait déjà le pressing afin de convaincre Jorge Sampaoli de rejoindre les rangs blaugranas. La description du caractère du quintuple Ballon d'Or n'est décidément pas des plus flatteuses...