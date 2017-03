Quel entraîneur pour succéder à Luis Enrique au Barça ?

C'est la grande énigme aujourd'hui en Espagne, qui pour prendre la suite de Luis Enrique au Barça la saison prochaine ? Le technicien catalan a annoncé ce mercredi qu'il va quitter le club à la fin de la saison.

"Cela a été trois années inoubliables. La raison de cette démission est la façon dont je vis ce métier. Peu de temps pour se reposer. J'en ai besoin", a affirmé Luis Enrique en conférence de presse d'après-match, hier, après la belle victoire du Barça face à Gijon (6-1). Son successeur devrait être annoncé par la direction du club, le 1er juillet prochain. Les pistes ne manquent pas...



Le favori

Jorge Sampaoli est le grand favori pour prendre la succession de Luis Enrique à la tête du FC Barcelone. Le disciple de Marcelo Bielsa, arrivé à Séville l'été dernier ne dit pas non à un transfert du côté de la Catalogne. Il s'est construit une très grande réputation en Amérique du Sud avec sa victoire en Copa América en 2015 avec le Chili. Les dirigeants du Barça sont sous le charme de cet entraîneur, qui dès sa première saison avec Séville arrive à disputer le titre de champion d'Espagne avec le Real et le FC Barcelone.



Les alternatives

Deux alternatives possibles à Jorge Sampaoli, Valverde et Laurent blanc. Le premier qui affrontera, ce soir, Sampaoli, avec son club de l'Athletic Bilbao possède une image très positive en Espagne. Il est considéré comme un maître de la tactique et de l'analyse des équipes, son profil pourrait plaire au directoire du FC Barcelone. Il possède une solide expérience en Liga avec ses passages par l'Espanyol Barcelone, Villarreal, Valence et pour finir à Bilbao. Son énorme avantage sur les concurrents, il sera libre à la fin de la saison.

C'est peut-être la surprise des dirigeants du Barça le 01 juillet prochain, Laurent Blanc. D'après SFR Sport, l'ancien technicien du Paris Saint-Germain est en contact avancé avec le club pour succéder à "Lucho". Il reviendrait dans un club qu'il a connu une petite saison en tant que joueur, pendant l'année 1996-1997, pour entraîner la meilleure équipe du Monde. Belle promotion...



En image : la consultation du Mundo Deportivo auprès des fans du Barça pour choisir l'entraîneur