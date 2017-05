Puyol: "Messi est le meilleur"

Interrogé sur l'éternel débat entre Lionel Messi et Cristiano Ronaldo, Carles Puyol a donné son avis sur les deux joueurs.

"​ Cristiano Ronaldo est un des plus grands joueurs de l'histoire, mais Lionel Messi est meilleur. La compétition à distance et la rivalité qui existent entre les deux sont très importantes, et je pense que cela les a fait progresser chacun de leur côté, car ils travaillent dur tous les jours. Pour moi, Messi est le meilleur. J'ai joué avec lui et il m'a apporté tant d'émotions.



Il progresse encore, il a été constant pendant 10 ans. Il est meilleur de saison en saison, car c'est un véritable passionné dans ce qu'il fait. Je souhaite qu'il gagne un jour quelque chose avec son pays. Cela voudrait dire qu'en plus de son club, il aura vraiment marqué l'histoire du football. On pourra dire qu'il aura tout remporté."