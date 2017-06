Pourquoi le Barça insiste pour Verratti

Depuis l'arrivée d'Ernesto Valverde à la tête du FC Barcelone le club catalan vise un recrutement ambitieux surtout au milieu de terrain. Outre Riyad Mahrez et Philippe Coutinho, c'est le nom de Marco Verratti qui circule depuis quelques semaines dans les couloirs du Camp Nou.

Le FC Barcelone se prépare pour un mercato agité. Même s'il ne devrait pas y avoir de départ clé, les Blaugranas souhaitent recruter le milieu de terrain du PSG, Marco Verratti pour la saison à venir. L'international italien ne serait pas contre rejoindre le Barça.



En revanche son club, le Paris Saint-Germain n'est pas prêt à le laisser partir. Les dirigeants du club de la capitale n'hésitent pas à refuser des avances pour leur joyau italien. Le joueur formé à Pescara représente l'avenir du PSG et ça Nasser El Khelaïfi l'a bien compris. C'est donc un bras de fer qui a débuté depuis deux semaines entre les deux parties.





Verratti a déjeuné avec les dirigeants du Barça



Les médias espagnols ont annoncé que le joueur et son agent avaient rencontré les dirigeants du club catalan la semaine dernière au cours d'un repas. Le vice champion de France a expliqué à la Gazzetta Dello Sport qu'il ne voulait plus revenir à Paris et qu'il souhaitait rejoindre le Barça.



Ce dernier pourrait rapidement formuler une offre aux alentours de 100 millions d'euros pour arracher l'international transalpin au club français. En cas d'échec sur ce dossier, le Barça de Valverde pourrait se rabattre sur le milieu de La Juventus Miralem Pjanic comme l'annonce El Mundo Deportivo. Une piste qui ne semble pas tellement plus facile : la Juventus n'a pas davantage que le PSG l'intention de céder son joueur...