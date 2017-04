Pour Marcelo, L'exclusion de Ramos a fait pencher la balance

Battu par le Barça 3-2 lors du Clasico, le Real Madrid et Marcelo ont perdu la première place provisoirement. Au cours d'un match épique et de toute beauté Sergio Ramos s'est fait exclure par l'arbitre. Une décision lourde de conséquences pour son coéquipier brésilien, Marcelo.

" Cela s'est joué sur des détails. (Sur le 3e but barcelonais) J'assume la responsabilité de ne pas avoir freiné Sergi Roberto. Peut-être que si je fais faute, cela ne finit pas en but. Nous allons continuer comme nous le faisions jusqu'à présent.



Nous avons encore deux compétitions à disputer et nous irons jusqu'au bout. Cela ne va pas nous affecter du tout. Nous sommes dans une dynamique de matches intenses. (Sur l'exclusion de Ramos) Il était extrêmement en colère. Il voulait aider l'équipe et il finit exclu. Je ne parle pas de l'arbitrage, mais c'est pénible d'être à un joueur de moins".