Pour Jordi Alba, pas de doute, Messi est le meilleur

Interrogé lors d'une conférence de presse sur sa saison ainsi que celle du FC Barcelone, Jordi Alba a donné son avis sur l'éternel entre Cristiano Ronaldo et Lionel Messi. Et pour il n'y a pas photo.

"Je ne sais pas qui décide mais tout le monde a son opinion. Je pense que Xavi et Iniesta devraient l'avoir gagné une fois. Et j'ai toujours dit que le meilleur du monde était Messi. Cristiano est un grandissime joueur, il marque des buts et c'est un crack, je ne vais pas dire le contraire parce que ce serait mentir. Mais tout le monde préfère Leo : tous ceux qui connaissent le football préfèrent Messi, quelle que soit l'équipe qu'ils soutiennent."