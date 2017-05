Pour acheter, le FC Barcelone doit d'abord vendre pour 60 millions d'euros

Le FC Barcelone va agiter la chronique mercato cet été avec des gros noms qui devraient venir s'ajouter aux stars déjà présentes dans l'effectif. Mais pour acheter, le Barça doit vendre. Les dirigeants espèrent récupérer au moins 60 millions d'euros après le mercato estival.

C'est peut-être le club qui va animer le mercato d'été qui s'ouvre dans plusieurs semaines. Pour acheter, Dybala, Coutinho, Verratti ou encore Bellerin, le Barça va devoir vendre plusieurs joueurs vers le début du mercato et possède déjà des noms qui vont quitter le club. L'objectif est affiché par les dirigeants du club, récupérer 60 millions d'euros après ces ventes qui viendront aussi financer la prolongation de contrat de Leo Messi. Avec ses ventes et ses économies, le Barça veut disposer d'une enveloppe de 135 millions d'euros (75 avec ses économies + 60 avec les ventes).



Le club doit donc réaliser des économies importantes pour l'avenir de l'entité et aussi pour échapper aux limites du fair-play financier. Le club possède donc plusieurs pistes qu'il va falloir étudier pour vendre les joueurs, deux joueurs sont sur la sellette pour ce mercato.



Plusieurs ventes pour équilibrer le budget

Il s'agit de Aleix Vidal et Arda Turan qui vont obligatoirement être mis en vente cet été pour récupérer de l'argent. Vidal est actuellement blessé à la cheville, mais le Barça pense que cette blessure ne sera pas un frein pour la vente du joueur et espère tirer 15 millions d'euros. Pour Arda Turan, l'approche est différente, Arsenal est très intéressé par ce très bon joueur alors que les dirigeants catalans aimeraient tirer 30 millions d'euros avec cette vente.



Plusieurs joueurs vont aussi devoir quitter le club pendant ce mercato d'été avec en tête, Jérémy Mathieu, le Français ne va pas prolonger avec le club catalan comme Munir El-Haddadi, Thomas Vermaelen ou encore Cristian Tello qui vont devoir trouver un club pour rebondir la saison prochaine.



