Pérez prend la parole dans le dossier Ronaldo

Le président du Real Florentino Perez a pris la parole sur les ondes de la Onda Cero pour éteindre l'incendie dans le dossier Cristiano Ronaldo. Le message est clair : le Real ne souhaite pas céder son meilleur joueur.

"Nous n'avons pas parlé parce que nous étions à la date limite pour les candidatures et je voulais être respectueux des autres candidats, mais je suis convaincu que nous allons parler et nous allons résoudre les problèmes. Cristiano a un contrat et il est un joueur du Real Madrid. Chaque fois qu'il y a eu un problème, nous l'avons résolu. Nous attendrons que la Coupe des Confédérations se termine et nous verrons l'étendue de tout ce qui a été écrit", a indiqué le président du Real Madrid.